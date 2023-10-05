البابا فرانسيس يؤيد «مباركة الكهنة» لزواج المثليين

عربيات ودوليات

الفاتيكان – الوكالات: أعلن البابا فرانسيس أنه سيكون منفتحا بشأن مباركة الكنيسة لزواج المثليين جنسيا في تصريح يعد تحولا كبيرا لموقف بابا الفاتيكان. ورداً على مجموعة من الكرادلة الذين طلبوا منه التوضيح بشأن هذه القضية قال البابا إن أي طلب يخص الحصول على البركة يجب أن يعامل بـ «المحبة الرعوية». واضاف «لايمكن أن نكون قضاة ينكرون ويرفضون ويستبعدون فقط» ومع ذلك، قال بابا الفاتيكان أن الكنيسة لا تزال تعتبر العلاقات المثلية «خطيئة بشكل موضوعي» ولن تعترف بزواج المثليين.

وكان طلب التوضيح بشأن هذه القضية من بين عدد من الطلبات التي تم إرسالها إلى البابا، قبل اجتماع عالمي يستمر أسابيع لمناقشة مستقبل الكنيسة من المقرر أن يبدأ في الفاتيكان يوم الأربعاء المقبل. والبركة في الكنيسة الكاثوليكية، هي صلاة أو نداء يُلقيه عادة كاهن. وبدأ الأساقفة في عدد من البلدان بما في ذلك بلجيكا وألمانيا في السماح للكهنة بمباركة زواج المثليين لكن موقف سلطات الكنيسة ظل غير واضح. وفي عام 2021، وبعد طلب مماثل للتوضيح، حكم المكتب العقائدي بالفاتيكان بعدم السماح بهذه الممارسة.

ورداً على الطلب الأخير من مجموعة من الكرادلة، قال البابا فرانسيس إن الكنيسة تفهم الزواج على أنه «اتحاد حصري ومستقر وغير قابل للانفصال بين رجل وامرأة» لكنه أضاف أنه «عندما تُطلب البركة، فهي عبارة عن طلب المساعدة من الله، والدعاء من أجل حياة أفضل» وقال «يجب على الحكمة الرعوية أن تحدد بشكل مناسب ما إذا كان هناك أشكال من البركة، يطلبها شخص أو أكثر، بحيث لا تعطي مفهوما خاطئا للزواج».لكن البابا اقترح أن يتم النظر على أساس كل حالة على حدة وقال إن «القرارات التي قد تكون جزءا من الحكمة الرعوية في ظروف معينة لا ينبغي بالضرورة أن تصبح قاعدة».

وفي فبراير الماضي أيد تصويت أجرته شخصيات بارزة في كنيسة إنجلترا مقترحات للسماح بصلاة البركة للأزواج المثليين. وتعني هذه الخطوة أنه يمكن للزوجين من الجنس نفسه، وبعد عقد قرانهما بشكل مدني الذهاب إلى الكنيسة الأنجليكانية لأداء ماتعرف بـ«صلاة التكريس».

