بريطانيا تمنع «المتحولات» من دخول المستشفيات النسائية

عربيات ودوليات

لندن – الوكالات: أصدر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي قرارا بمنع «المتحولات» من دخول المستشفيات النسائية متحدثا عن «الحاجة إلى نهج منطقي تجاه قضايا الجنس والمساواة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية». ووفقا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل» فإن هذه الخطوة ستشهد عودة اللغة الخاصة بالجنس إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية وصفحاتها على الإنترنت حول سرطان عنق الرحم، وسرطان المبيض، وانقطاع الطمث». ولفت الوزير إلى «أهمية سماع أصوات النساء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأن تتم حماية خصوصية وكرامة وسلامة جميع المرضى». وتتيح المقترحات توجيهات هيئة الخدمات الصحية الوطنية للعام 2021، التي تنص على أنه يمكن وضع المرضى «المتحولين» في أجنحة على أساس الجنس الذي يعتقدون أنه يمثلهم.

وأوضحت الصحيفة أن «التغييرات ستمنح الرجال والنساء الحق في مشاركة الأقسام مع أشخاص من الجنس البيولوجي نفسه، والحصول على رعاية صحية فقط من الجنس نفسه».

