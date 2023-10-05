البراك : 3.2 ملايين برميل يومياً إنتاج الكويت في 2024

مال وأعمال

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، الوفد الكويتي المشارك في الاجتماع الخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC).

والذي انعقد أمس، بحضور محافظ الكويت لدى منظمة أوبك محمد خضر الشطي والممثل الوطني للكويت لدى منظمة أوبك الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.

وقال البراك في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط: إن السوق النفطي يسير في الاتجاه الصحيح بموازنه العرض والطلب، وأن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. وذكر ان تخفيضات (أوبك بلس) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق للوصول بشكل مستدام مشيداً بالإجراءات الاحترازية لاوبك بلس لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطي العالمي.

وأشاد بالقرار الذي اتخذته كلاً من المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك الى نهايه 2023، وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطي.

وشدد الدكتور سعد البراك على أن الكويت ملتزمة بقرارات خفض الإنتاج إضافة الى الخفض الطوعي، وان الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل الي 3.2 ملايين برميل يوميا خلال عام 2024.

