«أوبك +» تثبت سياسة الإنتاج النفطي

مال وأعمال

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في مجموعة أوبك بلس «أوبك+»، امس الأربعاء، الاجتماع الخمسين عبر الفيديو.

وقامت اللجنة، بحسب بيان لـ«أوبك»، بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو وأغسطس 2023 ولاحظت المطابقة الشاملة لدول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك. وحثت اللجنة، جميع الدول المشاركة على مواصلة الالتزام التام والامتثال لآلية التعويض.

وأكدت اللجنة، من جديد التزام الدول الأعضاء بإعلان التعاون الذي يمتد حتى نهاية عام 2024 حسبما اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023م.

ونوهت اللجنة، بتعديل وتيرة الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، المنعقد في 5 أكتوبر 2022م.

وأكدت اللجنة، أنها ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب، مشيرة إلى استعداد الدول الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون على مواجهة مستجدات السوق، وجاهزيتها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت، مُستندةً في ذلك إلى التوافق والتماسك بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها ودعمها الكاملين لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول، مجددة تقديرها لخفض المملكة الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يوميا وتمديده حتى نهاية العام 2023.

كما أشادت اللجنة بجهود روسيا الاتحادية بتمديد تخفيضها الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023.

وأعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج أنه من المقرر أن يُعقد اجتماعها القادم (الحادي والخمسين) في 26 نوفمبر 2023.

