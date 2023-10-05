«كيبك» : البدء بتزويد محطة الدوحة الغربية بالوقود

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عن البدء بتزويد محطة الدوحة الغربية لتوليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بزيت الوقود منخفض الكبريت تماشيا مع متطلبات قانون حماية البيئة رقم (42 لسنة 2014) وأسهم هذا الإنجاز في خفض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء مما ساهم في الحفاظ على البيئة وبالتالي الحفاظ على الصحة العامة. وقال المتحدث الرسمي للبترولية المتكاملة ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية عبدالله العجمي:» نجحنا في مواصلة تزويد الوزارة بإمدادات ثابتة ومستقرة ومأمونة بيئياً تقدر باكثر من 833 ألف طن متري من زيت الوقود منخفض الكبريت منذ بداية تشغيل المصفاة إلى وقتنا الحالي وتتزايد تدريجيا حسب الخطة الموضوعة بالتنسيق مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية نتيجة النمو السكاني والعمراني، مستهدفين تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي» وأشاد عبدالله العجمي بالتعاون المثمر مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في هذا الخصوص. وفي سياق متصل، كشف العجمي أنه سيتم تشغيل المصفاة الثالثة في مجمع الزور البترولي، والتي تعد سابع أكبر مصفاة نفط في العالم بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يومياً من النفط الخام و 535 ألف برميل يومياً لخيط النفط الثقيل، خلال أسابيع قليلة، وتحديداً قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي حيث يتم حالياً إجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من سلامة الوحدات في المصفاة.

