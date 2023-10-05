تدوير «ملحوظ» للكاش بحثاً عن العوائد الجيدة

مال وأعمال

?

أوضحت مصادر لـ «النهار» أن تحركات واضحة للسيولة، تشهدها حالياً العديد من القطاعات الاقتصادية داخلياً من قبل كبار الملاك، بحثاً عن العوائد الجيدة خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أدت ارتفاعات أسعار الفائدة إلى فتح شهية كبار المستثمرين للعمل داخل قطاعات دون غيرها، مع الابتعاد عن المخاطرة التي قد يتكبدها مالكو السيولة في حال المغامرة بالدخول إلى أسواق لا تتمتع بعوائد جيدة.

مشددة أن تحركات السيولة داخل السوق المحلي، حيث ان السوق يتمتع بفرص كبيرة في عدد من القطاعات.

وكان بنك الكويت المركزي قد قام برفع مستويات سعر الخصم، بعد الارتفاعات المتتالية للفائدة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الآونة الأخيرة والتي حركت مستويات أسعار الفائدة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25% بدلاً عن 4.0% اعتبارًا من 27 يوليو الماضي.

كما جاءت تلك الارتفاعات في إطار سعي المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي لمختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاعات غير النفطية، واحتواء الضغوط التضخمية المحلية، والحفاظ على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي، كما أن رفع المركزي لسعر الخصم جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية واتجاهاتها المتوقعة.

