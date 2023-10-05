مجلس أمناء عبدالعزيز الصقر أنجز 54 برنامجاً خلال الربع

مال وأعمال

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعه الثالث لعام 2023 وذلك أمس الأول الاثنين بمقر الغرفة، حيث ناقش عدداً من المواضيع المهمة تضمنت ما تم انجازه خلال الربع الثالث من الخطة التشغيلية لعام 2023، ومنح غرفة تجارة وصناعة الكويت الدراسية لدرجة الماجستير لعام 2023.

وقد استهل رئيس مجلس الأمناء، عبدالله الحميضي الحديث بالترحيب بالأعضاء، واستعرض المجلس انجازات المركز خلال الربع الثالث لعام 2023 حيث أنجز إلى نهاية الربع الثالث لعام 2023 أربعة وخمسين (54) برنامجاً ونشاطاً بزيادة 85% عن عدد البرامج لنفس الفترة من عام 2022 وبمشاركة 931 شخصاً بزيادة 85% أيضا عن 2022 لنفس الفترة. وقد أشاد الأعضاء بتلك الإنجازات الفارقة بشكل ملحوظ عن نظيراتها من السنوات السابقة.

والجدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير أنجز ولأول مرة برنامجا رائداً ومتميزاً بعنوان «مشروع تدريب وتأهيل حديثي التعيين» لمدة 3 أسابيع متتالية من 3 – 20 سبتمبر 2023 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقد اشتمل المشروع على ثلاث مراحل أساسية في كل مرحلة مجموعة برامج متنوعة ومتخصصة تم فيها تدريب المشاركين على عدد 12 مهارة أساسية تم تقديمها من خلال 10 برامج وهي مهارات التواصل الاحترافي وأخلاقيات العمل مع نبذة عن حقوق وواجبات العاملين في القطاعين الأهلي والحكومي والمهارات الأساسية للتسويق والمبيعات وطرق الإبداع بتحليل وحل المشاكل مع كيفية إدارة علاقات العملاء والتوعية بالأمن السيبراني وكذلك المحاسبة لغير المحاسبين مع أسس كتابة التقارير الإدارية وكيفية رفع الكفاءة الوظيفية في بيئة العمل مع أفضل المهارات بالابتكار والتفكير الإبداعي. وقد تم خلال البرنامج الاطلاع واستعراض التجارب العملية في سوق العمل الكويتي وكيفية عمل المتدربين معا كفريق لإيجاد الحلول لبعض التمارين الفعلية من أرض الواقع. كما تضمن البرنامج عرضاً لما يتم العمل به في كل من شركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الحكومية وكيفية نهج العمل فيما بينهما.

كما استعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص بعثات الماجستير لغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث إن مبعوثي الغرفة لعام 2022 وعددهم 10 مبعوثين قد تم تخرج 9 منهم والعاشر في شهر ديسمبر 2023. وقد أعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم بتخرجهم وتمنوا لهم التوفيق في حياتهم العملية والمهنية في القطاع الخاص أو العام. أما بخصوص مبعوثي الغرفة لعام 2023 فقد انتظموا بجامعاتهم وتجدر الاشارة بأن التخصصات التي تم الابتعاث اليها هي: الذكاء الاصطناعي وادارة سلاسل الامداد وريادة الاعمال. وقد تمنى لهم المجلس التوفيق والنجاح في دراستهم وتحصيلهم العلمي.

كما استعرض مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير قرارات لجنة بعثات الماجستير لغرفة تجارة وصناعة الكويت والتي تم اقرارها باجتماع اللجنة يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023. وقد تمت الموافقة على التخصصات التي سوف يتم الاعلان عنها لبعثات 2024 هي: الذكاء الاصطناعي، الامن السيبراني، ادارة سلاسل الامداد، العلوم الاكتوارية، التجارة الالكترونية، ادارة المخاطر، الالتزام والصحة والسلامة المهنية.

وفي الختام أشار رئيس مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير عبدالله الحميضي إلى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تواكب المتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية وتتطلع دائما لمركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بتقديم البرامج النوعية الرائدة ذات القيمة المضافة والعائد المؤسسي الكبير والمردود المهني والفني العاليين والتي تساهم مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات الأكاديمية

والمهنية للعاملين بالدولة سواء القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي.

