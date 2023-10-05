«برقان» راعي منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر

مال وأعمال

أعلن بنك برقان تقديم رعايته البلاتينية لمنتدى الحكومة الإلكترونية العاشر (EGOV10)، بالشراكة مع الجهتين المنظّمتين وهما شركة «رازن» لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية. ويقام حفل الافتتاح تحت رعاية وزير الدولة للشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة.

وينعقد منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر تحت عنوان «مستقبل الحوسبة السحابية بدولة الكويت»، حيث تنطلق أعماله في قاعة البركة بفندق كراون بلازا، بين 22 و24 أكتوبر 2023، ويهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أهم الظواهر التكنولوجية الحالية التي تتضمن مراكز البيانات السحابية.

وقال محمد الزنكي، مدير عام – الخدمات المصرفية للشركات في بنك برقان: «إنّ رعايتنا لهذا المنتدى المميّز تنطلق من اهتمامنا المتزايد بالحوسبة السحابية التي تعكس سياستنا في دعم الابتكار. وتوفر التقنية السحابية إمكانات هائلة في الاستجابة لمتطلبات العملاء المتغيّرة والمتسارعة والتي تتأثر بتطلعاتهم المتفاوتة نحو خدمات جديدة، ولطالما كانت التكنولوجيا وأنظمة المعلومات هي المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها البنوك. ولتحقيق هذه الغاية، شكلت الحوسبة السحابية وانتشار الأجهزة المحمولة والتوسّع في التكنولوجيا المالية فرصة مثالية للمؤسسات المالية والبنوك من أجل التحوّل إلى أساليب عمل جديدة تمكّن الاستجابة لتحرّكات السوق ورغبات العملاء في آن معاً. كما إن اعتماد الصيرفة المفتوحة أخيراً يُعدّ دليلاً واضحاً على ضرورة تتبّع التطور التكنولوجي المستمر بهدف الكشف عن مظاهره وتداعياته».

وأضاف الزنكي: «تأتي هذه الرعاية في إطار حرصنا على تعريف موظفينا بالخدمات التي تقدّمها شركات الحوسبة السحابية العالمية والمحلية، وكذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بالتحدّيات التي تواجه المؤسسات في رحلة الانتقال إلى الحوسبة السحابية والتحوّل الرقمي. وسنوجّه الدعوة إلى العديد من عملائنا وشركائنا للحضور والمشاركة في المنتدى انطلاقاً من إدراكنا بأن نجاحنا الحقيقي يبدأ بنجاحهم وبأن التعاون المشترك يسهم في تحقيق مزيد من النمو والتطور لنا جميعاً».

ومن جانبه، أشاد طاهر عبد العال، الشريك الإداري - شركة رازن، بالرعاية المميّزة من بنك برقان لفعاليات منتدى الحكومة الإلكترونية العاشر، متوجّهاً بالشكر إلى إدارة البنك لدعمها ورعايتها المستمرة لفعاليات الشركة. وصرّح أيضاً: «لقد أصبح منتدى الحكومة الإلكترونية أحد أبرز الفعاليات التكنولوجية السنوية في الكويت. واختيارنا لشعار الحوسبة السحابية هذا العام يعكس حرصنا على مواكبة جميع التقنيات التي ترتقي بإمكانات الكويت في تحقيق استراتيجيات التحوّل الرقمي وخطط النمو المستدام».

