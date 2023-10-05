163 مليون دينار خسائر البورصة مع استمرار التباين

مال وأعمال

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات لتفقد البورصة نحو 163 مليون دينار وأغلقت القيمة السوقية للبورصة امس عند 40,365 مليار دينار.

وقال محللون إن التذبذب يستمر في البورصة بانتظار ما ستفصح عنه الشركات من نتائج عن الربع الثالث من العام الحالي.

وأضافوا أن هناك ترقبا للخطوات المقبلة حول الخطط التنموية المعلن عنها في وقت سابق وآلية التنفيذ، فتلك الخطط ستكون داعمة للاقتصاد بجميع قطاعاته وترفع من الشعور الايجابي لدى المستثمرين.

وتوقعوا ان تشهد الفترة المقبلة مع اقتراب نهاية العام، عمليات شراء بهدف الاستفادة من التوزيعات التي ستُقرها الشركات والبنوك، مع توقعات أن تكون هناك حالة من الحذر انتظارا للنتائج والمزيد من البيانات الاقتصادية العالمية.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24%، وتراجع «العام» 0.40%، كما هبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 1.62% و1.01% على الترتيب، عن مستوى اول من أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات امس 29.41 مليون دينار، وزعت على 130.74 مليون سهم، بتنفيذ 10.02 آلاف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها البنوك بـ0.59%، بينما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها تكنولوجيا بنحو 1.12%، واستقر قطاعان.

