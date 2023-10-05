2.5 مليار دولار صافي مبيعات الأجانب والخليجيين بالبورصة في 9 أشهر

مال وأعمال

شهدت بورصة الكويت تسجيل صافي بيعي خليجي وأجنبي خلال تعاملات التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بقيمة 778.51 مليون دينار (2.52 مليار دولار)، قابلها صافي شرائي للمستثمرين المحليين، وسط سيطرة للمؤسسات والأفراد على التعاملات.

يذكر أن قيمة التداولات في بورصة الكويت بلغت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 7.527 مليارات دينار، وزعت على 28.597 مليار سهم، نفذت خلال 1.719 مليون صفقة.

وحسب إحصائية لـ«معلومات مباشر» مستندة إلى بيانات بورصة الكويت، فقد تباينت المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت خلال تعاملات الفترة المذكورة، تزامناً مع تسجيل خسائر سوقية بقيمة 6.028 مليارات دينار، وتقلص بالتداولات.

وسجل الخليجيون بمختلف فئاتهم (أفراد – مؤسسات وشركات – محافظ عملاء – صناديق استثمارية) مشتريات إجمالية بالفترة من مطلع يناير/ حتى نهاية سبتمبر 2023 بقيمة 199.21 مليون دينار، مقابل مبيعات بـ335.84 مليون دينار، ليصل الصافي البيعي لتعاملاتهم إلى 136.64 مليون دينار.

