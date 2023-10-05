6250 مجمعاً وسوقاً ومبنى تجارياً في الكويت

مال وأعمال

دعت مجموعة مدن للتوسع في انشاء المرافق الترفيهية والسياحية والتجارية في الكويت خلال السنوات المقبلة وذلك لمواكبة خطط الحكومة الرامية الى تنشيط قطاع السياحة الخارجية والداخلية في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل ورؤية الكويت حتى عام 2030.

وأوضحت المجموعة في تقرير متخصص انه ورغم نمو عدد المنشآت الترفيهية والسياحية والتجارية في الكويت خلال السنوات الأخيرة الا ان تلك القطاعات مازالت تمتلك فرصا كبيرة للاستثمار بفضل النمو المتوقع في الطلب على وحداتها مع بدء تطبيق خطط وبرامج لزيادة تدفقات السياحة الخارجية التي تدور حول 200 ألف سائح سنويا مقارنة مع تدفقات تصل الى 20 مليون سائح سنويا في دول الجوار.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عمر نجم انه ورغم احتياج الكويت لتشييد المزيد من المنشآت في هذا المجال الى جانب ضرورة التركيز على تكثيف جهود الجذب السياحي الخارجي الا ان الإحصاءات تشير الى قدر لا بأس به من المنشآت التي يمكن الاستفادة منها والبدء بتحسين إدارتها لتكون أكثر فعالية في تعزيز إمكانات القطاع السياحي.

وأشار نجم الى أن التقرير كشف عن النقص الواضح في منشآت القطاع الفندقي حيث لا يزيد عدد الفنادق المصنفة وفق هيئة المعلومات المدنية عن 90 فندقا يتركز معظمها في محافظات العاصمة وحولي والاحمدي، في مقابل عدد من بنايات الشقق الفندقية غير المصنفة.

وأكد التقرير أهمية التأهيل السريع لقدرات الكويت السياحية من خلال التوسع في تقديم خدمات الإدارة الفندقية التي من شأنها تحويل وتأهيل العديد من منشآت الضيافة الى مرافق مؤهلة لاستقطاب المزيد من تدفقات السياحة الداخلية والخارجية على اختلاف فئاتها ومستوياتها.

وأشار التقرير الى ان التعاون فيما بين الشركات الكبرى المتخصصة في إدارة العقارات على مستوى الكويت مع شركات الإدارة الفندقية المتخصصة في المنطقة والعالم يمثل فرصة مهمة للنهوض بهذا القطاع المهم لصالح ملاك المنشآت المطلوب تأهيلها وإدارتها ولصالح القطاع السياحي بشكل عام.

وذكر التقرير أن الكويت لديها العديد من المنشآت التي يمكن تأهيلها لأغراض جديدة من السياحة كما يلي:

يوجد في الكويت ما يزيد على 2800 شاليه غالبيتها العظمى في محافظة الاحمدي ومن خلال شركات متخصصة في التأهيل الفندقي والصيانة والإدارة يمكن تعزيز الاستفادة منها في تعزيز الطاقة الفندقية وقدرات الجذب السياحي.

يوجد في الكويت نحو 16 ألف مزرعة وحظيرة واسطبل منها نحو 6600 مزرعة قابلة للتأهيل والتطوير وخدمة قطاع الضيافة عبر سياحة الطبيعة والمزارع ولاسيما في فترات اعتدال الطقس.

تمتلك الكويت نحو 270 ناديا وحديقة عامة قابلة للاستثمار والتطوير من قبل شركات القطاع الخاص وبما يعزز وفق شروط ومنشآت إضافية متنوعة من قدرات وامكانات قطاع الترفيه.

لدى الكويت نحو 6250 مجمعا ومبنى تجاريا وسوقا ومستودعا منها 10% فقط مجمعات تجارية كبرى ومتكاملة والبقية أسواق ومبانٍ تجارية يحتاج معظمها خدمات إدارة وصيانة وتطوير متكاملة عبر شركات متخصصة.

وأوضح التقرير الذي أصدرته المجموعة ان بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية تشير الى تركز المنشآت التجارية في بنسبة 36% في محافظة العاصمة وبعدد 2269 مجمعا ومبنى تجاريا وسوقا ومستودعا، ثم محافظة الفروانية بنسبة 26% وبعدد 1643 منشأة.

