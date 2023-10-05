شلتوت: شاركوا بإيجابية في الانتخابات الرئاسية

وطن النهار

دعا سفير جمهورية مصر العربية السفير اسامة شلتوت ابناء الجالية المصرية المقيمين في الكويت إلى المشاركة الايجابية في عملية اختيار المرشح الأنسب لرئاسة جمهورية مصر العربية خلال الانتخابات المقررة في اول ديسمبر المقبل للمقيمين في الخارج والتي ستستمر لمدة 3 أيام متتالية.

وأوضح السفير المصري خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة ظهر امس انه يحق لأي مصري مقيم في الكويت وتجاوز سن الـ 18 عاما ولديه جواز سفر صالح او بطاقة رقم قومي صالحة ان يدلي بصوته في الانتخابات او عمل توكيل، مشيرا إلى ان التوكيلات مستمرة حتى يوم 13 اكتوبر الحالي.

واعلن السفير شلتوت ان هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع الجانب الكويتي لتقديم التسهيلات الكاملة لأبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى العمل على مقترح ان يتم اجراء الانتخابات في أرض المعارض كمقر انتخابي.

واوضح السفير شلتوت ان عدد أبناء الجالية المصرية في الكويت ممن لديهم تصاريح عمل بواقع 467 ألفا وفق إحصائيات القوى العاملة، بينما بلغ اجمالي ابناء الجالية 671 الف مصري مقيم في الكويت.

وقال السفير المصري إن العلاقات الأخوية التي تربط الكويت ومصر هي التي سمحت بالتنسيق المستمر والقائم في جميع الإجراءات لتقديم التسهيلات في العملية الانتخابية، لافتا الى ان القنصلية المصرية تفتح أبوابها غدا الجمعة وبعد غد السبت إلى 13 أكتوبر الحالي، لاستقبال التوكيلات لاختيار المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، مبينا أن الهيئة العليا للانتخابات أصدرت قرارا اختياريا باختيار رئيس البعثة المصرية بالخارج أن يكون رئيس لجنة الانتخابات المزمع عقدها في واحد واثنين وثلاثة ديسمبر المقبل للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج.

ودعا شلتوت المواطنين المصريين المقيمين في الكويت الى استخدام حقهم الدستوري والرجوع إلى المنصة الانتخابية.

مجاناً بلا موعد

ومن جانبها، أكدت رئيس البعثة القنصلية في الكويت السفيرة د. هبة زكي ان القنصلية المصرية تقدم جميع التسهيلات لتحرير التوكيلات لمرشحي الرئاسة، مؤكدة ان جميع التوكيلات مجانية ويتم تحريرها خلال ايام الأسبوع في مواعيد العمل الرسمية بدون موعد مسبق وكذلك تفتح القنصلية ابوابها في ايام العطلات الرسمية لتحرير التوكيلات على ان يتم استلام النموذج في وقت قصير جدا.

