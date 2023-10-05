تأشيرة 5 سنوات بـ 250 ديناراً

وطن النهار

كشفت رئيسة البعثات القنصلية في الكويت هبة زكي عن انه إلى الآن هناك تحديث جديد بخصوص إصدار التأشيرة الإلكترونية لدخول مصر.

التي تصل مدتها إلى خمس سنوات ابتداء من 1 أكتوبر الحالي وكلفتها 250 دينارا كويتيا وذلك للمواطنين الكويتيين والمقيمين في الكويت الا أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة المصرية هدفه تقديم التسهيلات للراغبين في زيارة الجمهورية المصرية وتفادي الوقوف في طوابير في المطار.

وأوضحت ان حاملي الجوازات المادة 17 أو ما يعرف بالبدون لا ينطبق عليهم هذا الإجراء لانه يتطلب منهم جواز سفر ساريا وبطاقة أمنية صالحة لمدة أربعة أشهر قبل تقديم الطلب.

