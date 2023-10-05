النيادي: ندرة المياه تحدٍ عالمي

وطن النهار

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ضمن سلسلة الإفطار الحضري- حديث المدينة نظمت سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في الكويت وبالتعاون مع بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبمشاركة كل من السفارة الإسبانية، سفارة جزر القمر والاتحاد الأوروبي جلسة نقاشية عنوانها الطريق إلى دولة الإمارات COP28.

وقد تحدث السفير د. مطر حامد النيادي عن الورقة التي وزعتها دولة الإمارات حول التهديد الملح والكامن لندرة المياه العالمية الذي يعد تهديدا خفيا لأمن وازدهار العالم حيث تعد ندرة المياه اليوم مشكلة واسعة الانتشار وتؤثر على الافراد والمجتمعات حول العالم.

وقد اظهرت مقاييس معينة لندرة المياه ان حوالي 4 مليارات شخص حاليا يعانون من نقص المياه لمدة شهر على الاقل في السنة، ومن المتوقع ان يتفاقم هذا الوضع في السنوات المقبلة.

وأشار النيادي في كلمته إلى أهمية وضع تحدي ندرة المياه ضمن أولويات الأجندة العالمية وتعزيز الجهود الدولية وتوفير الموارد المالية للتغلب عليه.

كما تطرق السفير عن قمة المناخ cop28 وعزم رئاسة المؤتمر على التركيز لجعل هذه القمة مؤتمرًا للتنفيذ وليس مؤتمرا للتعهدات.

وتناول السفير النيادي أهمية التركيز على خفض الانبعاث من مختلف القطاعات وأن الجميع يجب أن يكون جزءا من جهود خفض الانبعاثات مع أهمية التركيز على آليات التمويل المناخي واشراك الجميع في جهود الحد من التغير المناخي حيث حان الوقت لتحرك عالمي وتوفير الاستثمارات اللازمة وتعزيز الابتكار وجهود البحث والتطوير.

واختتم السفير مشاركته، مؤكدا اهمية تضافر الجهود وخفض تكاليف التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، منوها كذلك الى تحالف القرم من اجل المناخ الذي أعلنته دولة الامارات مع جمهورية اندونيسيا بهدف زيادة المساحات المزروعة من اشجار القرم لدورها الكبير في خفض الانبعاثات.

