الديحاني: الكويت مستعدة لتنفيذ الأهداف الأممية

وطن النهار

أكدت الكويت استعدادها لتنفيذ الأهداف الأممية الـ17 لعام 2030 لمجابهة القضايا البيئية والتنموية التي تواجه العالم، معربة عن تطلعها لتعزيز أفق التعاون الدولي بغية معالجة التحديات العابرة للحدود كافة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بدر الديحاني أمام اللجنة الثانية في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الديحاني إن الكويت تولي أهمية خاصة لدفع الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات العابرة للحدود ضمن مفهومي التخفيف والتكيف من خلال تقديم الإغاثات والمساعدات وفق الإمكانيات المتاحة في ظل التحديات المتشعبة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الى أن العالم شهد في الأسابيع والأشهر الماضية حوادث مناخية في مختلف بقاع الأرض نتجت إثر وقوعها كوارث بشرية ومعمارية مستشهدا بالتقارير المعنية لدى الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها باستمرارية حدوث مثل هذه الكوارث المناخية في المستقبل.

