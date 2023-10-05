«كونا» كرَّمت المشاركين في دورة التدريب الصحافي

وطن النهار

اختتم مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية برنامج التدريب الصحافي الصيفي لطلبة جامعة الكويت الهادف إلى تأهيلهم لسوق العمل الإعلامي حيث تم تكريم مجتازي البرنامج ومنحهم شهادات ومكافآت مالية. وقال نائب المدير العام لقطاع التحرير في «كونا» عصام الغانم إن هذا البرنامج يأتي إيمانا بمسؤولية «كونا» المجتمعية لتأهيل الشباب في مجال العمل الصحافي. وأضاف أنه منذ انطلاق البرنامج عام 2014 لم يتوقف إلا خلال فترة جائحة «كورونا»، مشيرا إلى أن ما يميز الدورة الحالية الثامنة وسابقتها هو استخدام التكنولوجيا المتطورة التي اصبحت ذات اهمية في العمل الصحافي والتدريب الإعلامي.