«التقدم العلمي» أنهت ندوة حول التحول الرقمي

وطن النهار

اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندوة كويت-آيمك الثالثة تحت شعار «التحول الرقمي والتحول في مجال الطاقة- خطوات متزامنة للنهوض بمجتمعاتنا» والتي عقدت بالتعاون مع معهد الأبحاث البلجيكي للإلكترونيات الدقيقة ومعهد الأبحاث الأوروبي لاستدامة الطاقة ونظمها الذكية وبمشاركة 12 خبيراً عالمياً في مجالات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية.

وناقشت الندوة التي استمرت يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير تكنولوجيا الإلكترونات الدقيقة في مجال الطاقة والتحول الرقمي وأنشطة البحث والتطوير المستقبلية واستكشاف فرص الاستثمار فيها بالنسبة للقطاع الخاص.

وشارك في الندوة نحو 300 شخص من الباحثين والأكاديميين ورجال الأعمال والمهتمين من عدة جهات حكومية كمعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة إضافة إلى القطاع النفطي والمصرفي والسلك الدبلوماسي لعدد من الدول الخليجية والأوروبية.

وركزت محاضرات اليوم الأول على الدوافع الاستراتيجية للتحول الرقمي ومتطلباته للعديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفي عدد من المجالات المتنوعة مثل الرعاية الصحية والمدن الذكية والأمن الغذائي والمياه والطاقة المستدامة. وتطرقت المحاضرات أيضا إلى علم استشعار البيانات واستخلاص المعلومات وإنترنت الأشياء (IoT) ومناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الحاسوب الصغيرة المنتشرة على نطاق واسع وكيفية دمج البيانات والمعلومات من هذه المصادر وتحليلها إضافة إلى مناقشة كيفية التكامل بين تقنيات التحول الرقمي مثل إنترنت الأشياء والتحول نحو أنظمة الطاقة المستدامة.

وتضمن اليوم الثاني عروضا تقديمية حول تطوير نُظم الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي يعتبر مجالا تم فيه تعزيز التعاون بين جامعة الكويت وكل من معهد الأبحاث البلجيكي للإلكترونيات الدقيقة ومعهد الأبحاث الأوروبي لاستدامة الطاقة ونظمها الذكية على مدار العقد الماضي بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأدى هذا التعاون إلى إنشاء برنامج بحثي يهدف إلى تطوير تقنيات الخلايا الشمسية الكهروضوئية المتقدمة للرفع من كفاءتها والتقليل من تكاليف التصنيع، بالإضافة إلى إنشاء مختبر متطور لإنتاج خلايا البيروفسكايت الشمسية في جامعة الكويت بهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى باحثيها، فيما عُرضت كذلك نتائج ومخرجات هذا التعاون مع التركيز على التحديات التي تواجهها الخلايا الشمسية الكهروضوئية في الظروف المناخية الحارة والجافة للكويت.

وتعتبر الخبرة التي اكتسبها باحثو جامعة الكويت على مدار 10 سنوات نقطة الانطلاق لدراسة إنشاء مركز أبحاث الطاقة المتجددة في جامعة الكويت وتحفيز إنشاء شركات جديدة لخدمة السوق المحلي بمنتجات وخدمات جديدة تتعلق بالطاقة المتجددة التي تعد مفتاحاً للتحول في مجال الطاقة.

