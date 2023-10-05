جسر للمشاة بين سلوى والرميثية

وطن النهار

وافقت لجنة حولي في المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع المسجد الاقصى بين منطقتي سلوى والرميثية، فيما أعادت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد والاستفسار حول طلب وزارة التربية بشأن استغلال القسائم المحددة بأرقام «51،52،53،54،60،61،62،63» الكائنة في منطقة الجابرية قطعة رقم 8 كمقر لمدرسة الجابرية الهندية، مع توضيح الرد حول كيفية تخصيص مواقع خاصة في مناطق سكنية.

كما أجلت اللجنة برئاسة العضو ناصر الجدعان كتاب وزارة الداخلية بخصوص الاقتراح المقدم بشأن مدخل ومخرج منطقة الجابرية على طريق الملك فهد مع دعوة العضوة م. علياء الفارسي كونها صاحبة المقترح، فيما حفظت اللجنة الكتاب المقدم من وزارة الاشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين ومكاتب مؤقتة في مناطق مختلفة من المحافظات.

من جانب آخر، قدمت عضو المجلس البلدي م. علياء الفارسي اقتراحا بشأن المخطط الهيكلي الرابع للكويت، وذلك بعد رفعه إلى سمو ولي العهد تمهيداً لإصداره بمرسوم، لأهمية المخطط الوطني ورؤيته في تحقيق التنمية البشرية وتوفير بنية تحتية أساسية وتشريعات تواكب التطور من حولنا.

وطالبت الفارسي في مقترحها بضرورة قيام القطاع المختص في البلدية وهي الجهة المتبنية للمشروع بعمل حملة توعوية «مؤتمر صحافي، تصريح صحافي، ندوات تضم جميع الجهات ذات الصلة Stakeholders، خرائط» وغيرها من وسائل التوعية والنشر.

وشددت على أن تشمل الحملة التوعوية على سبيل المثال وليس الحصر «معنى المخطط الهيكلي للدولة»، مع عرض تاريخ المخططات الهيكلية للكويت من الأول إلى الرابع مع توضيح الفرق بينهم، وتبيان رؤية المخطط الهيكلي الرابع وعلاقته بخطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة.

وأشارت إلى ضرورة شرح أهداف المخطط الهيكلي الرابع، وسياساته، بالإضافة إلى طبيعة الاستراتيجية المكانية والمناطق الإقليمية وتخصيص الاستعمالات ضمن كل منطقة.

كما طالبت بتوضيح تأثير المخطط الهيكلي الرابع على كل من جزيرتي بوبيان وفيلكا، مخطط تطور وسائل النقل، على أن يتم تقديم المادة باسلوب يسهل فهمه كوسيلة للتوعية والتثقيف.

