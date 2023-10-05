العتيبي: شروط «النفط» دافع لاستقطاب المهندسين

وطن النهار

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وجه أمين سر جمعية المهندسين الكويتية المهندس فهد أرديني العتيبي، الشكر إلى نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك على دعمه للشباب الكويتي عموما والمهندسين بشكل خاص، لافتا إلى إلغاء الكثير من الشروط التعجيزية للتقديم على العمل في القطاع النفطي والتي احبطت سابقا آمال الكثير من الشباب الكويتيين للعمل في هذا القطاع المهم والحيوي.

وقال العتيبي بمناسبة الإعلان الجديد لاتاحة المجال للتقدم بالعمل في القطاع النفطي: إن قرار الوزير البراك أعاد الامل للكثير للتقديم والحصول على الوظيفة في القطاع، لافتا الى تطوير شروط التقدم التي تضمنها الإعلان الأخير لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، موضحا إن استمرار النهج الجديد المتبع في مؤسسة البترول وشركاتها لاستقطاب أكبر عدد من المهندسين الكويتيين للعمل فيها سيسهم في الحد من الاعتماد على العمالة غير الكويتية وتاليا دعم تعديل التركيبة السكانية، مضيفا أن قرارات الوزير سعد البراك تستحق منا الاشادة إزاء تطوير استقطاب المهندسين للعمل في هذا القطاع وقراره السابق بالتوجيه لقبول جميع مجتازي الاختبارات للعمل في عقود المؤسسة وشركاتها التابعة.

وأوضح العتيبي: إن تطوير سياسة الإعلان عن الوظائف وتحديث شروط التقديم التي شهدناها في الإعلان الأخير للمؤسسة من خلال «البترول الوطنية» أثلجت صدورنا، مؤكدا أنها ستفتح مزيدا من مجالات العمل والتنافس على الوظائف في القطاع البترولي عموما، مشيرا إلى أن السماح في الإعلان الأخير لمن لم يجتازوا الاختبارات في أكتوبر 22 بالتقدم مرة أخرى، واستثناءهم من شرط العمر لأصحاب التخصصات المعلن عنها سيسهم بلا شك في منح المهندسين والمهندسات مزيدا من فرص العمل في القطاع النفطي، متمنيا من جميع الوزراء في الحكومة السير على هذا النهج لفتح مجالات أوسع لعمل المهندسين. وأعرب أمين سر «المهندسين»، عن الأمل في أن تكون هناك فرص عمل متاحة أيضا لأصحاب الخبرات للاستفادة من خبراتهم، مضيفا أن باب العمل في العقود وتطويره سيسهم في تعزيز تعديل التركيبة السكانية الذي تطمح الحكومة وتعمل على تحقيقه من خلال إتاحة المجال للكويتيين في جميع القطاعات وخاصة القطاع النفطي.

