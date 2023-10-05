بلدية الفروانية حررت مخالفات وإنذارات في خيطان

وطن النهار

في اطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت بالوكالة المهندس سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة، وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع في فرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة خيطان للتأكد من مدى التزام الاسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية بالاشراف والمتابعة المباشرة من قبل نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. نواف الكندري. وفي هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. نواف الكندري بأن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها في منطقة خيطان إثر بلاغ بوجود مطعم مخالف في احدى مناطق السكن الخاص وقد أسفرت عن قطع التيار عن العقار مستغل للغرض غير المرخص له ومخالف لأنظمة البلدية و تحرير محضر مخالفة استغلال العقار وتوجيه إنذار بناء غير مرخصة وإنذار تعدي مقام على أملاك الدولة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والكهرباء والماء. وأشار إلى مواصلة المفتشين في المحافظة جولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.