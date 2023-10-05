«المباحث» أسقطت 35 مرِّوجاً للخمور وممارسة الرذيلة

وطن النهار

تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط «15» شخصاً في «6» قضايا منفصلة بتهمة الترويج للخمور المحلية وتم احالتهم مع المضبوطات الى الجهات المختصة. وذكرت الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه خلال إطار الجهود الأمنية المتواصلة لقطاع الأمن الجنائي لمواجهة مرتكبي الجرائم وتطبيق القانون على الجميع، تمكن القطاع ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «ادارات مباحث المحافظات» من ضبط 15 شخصاً من مختلف الجنسيات في (6) قضايا منفصلة وبحوزتهم (265) زجاجة خمر محلية الصنع وزجاجة خمر مستوردة، وجار احالتهم والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم. على صعيد آخر، تمكن رجال مباحث العاصمة من ضبط (20) شخصاً من مختلف الجنسيات في (5) قضايا منفصلة بتهمة مخالفة الآداب العامة (ممارسة الرذيلة) بمختلف مناطق البلاد. وفي التفاصيل ‏انه خلال الاستمرار والمتابعة ورصد جميع الظواهر الخارجة عن القانون والآداب العامة، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة مباحث محافظة العاصمة من ضبط (20) شخصاً من مختلف الجنسيات في (5) قضايا منفصلة بمختلف المناطق بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.