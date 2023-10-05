الطشة وجه استجواباً من 4 محاور إلى وزيرة الأشغال

وطن النهار

قدم النائب د. مبارك الطشة استجواباً لوزيرة الأشغال مكونا من أربعة محاور، يتعلق الأول بالفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق وتعطل المشاريع، بينما يرتكز الثاني على شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام، بينما جاء المحور الثالث تحت عنوان التراخي والتهاون في تحصيل غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود، فيما تناول المحور الأخير ما اسماه التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة.

واستبق النائب الطشة كل شيء بتقديمه الاستجواب رسميا وعدم انتظار بداية دور الانعقاد القادم لمعرفة إن كان هناك تعديل على التشكيل الحكومي من عدمه.

وجاء أول رد فعل نيابي على الاستجواب من النائب د. عبدالكريم الكندري الذي أعلن تأييده له لأن الوزيرة لم تحقق أي شيء من وعودها.

من جهته، قال النائب بدر نشمي ان الوزيرة بوقماز حصلت على وقت كافٍ ولم تنجز شيئا ولم تحاسب الشركات الفاسدة لذلك فانها تستحق الرحيل.

