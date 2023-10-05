«الإداريين» دعت لتسكين المناصب القيادية والإشرافية التعليمية

وطن النهار

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دعت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية، وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع إلى الوقوف على مسؤوليته، وحل المشاكل والملفات التي تواجه المؤسسات والجهات التابعة له.

وقال أمين صندوق الجمعية عذبي الهاجري في تصريح صحافي: إن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، أصبحت تعج بالكثير من المشاكل التي لا حل لها، في ظل عدم تعيين القياديين المسؤولين بالمؤسسات التعليمية، وغياب الدور التنفيذي والرقابي في وزارتي التربية والتعليم العالي.

وأشار الهاجري إلى أن الأوضاع التربوية والأكاديمية في مؤسسات التعليم غير مستقرة، بسبب عدم تسكين المناصب القيادية والإشرافية فيها، ومن أبرزها عدم تعيين: وكيل للتربية والوكلاء المساعدين، ووكيل للتعليم العالي ووكلاء مساعدين، ومدير لجامعتي الكويت وعبدالله السالم، ونواب مدير عام التطبيقي، ومدير معهد الكويت للأبحاث العلمية، والذي كان من المفترض الانتهاء من تسكين جميع المناصب قبل بداية العام الدراسي.

