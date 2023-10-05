«القصّر» نظمت «الإسعافات الأولية»

وطن النهار

تحت رعاية مدير عام الهيئة لشؤون القصر م. حمد البرجس، نظمت الهيئة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي محاضرة عن الإسعافات الأولية بحضور عدد من كوادرها وموظفيها.

وأوضح بيان صحافي للهيئة أن تنظيم المحاضرة يأتي في إطار مسؤولية الهيئة الاجتماعية وحرصها على المساهمة في التوعية بالقضايا والأنشطة المهمة للمجتمع حرصاً من الهيئة على أهمية نشر ثقافة الإسعافات الأولية واكساب كوادرها المهارات الأساسية للسلامة.

وأكد البيان أهمية الإسعافات الأولية في انقاذ الأرواح وتقديم العناية الطبية الفورية الضرورية؛ بغرض الوصول بالمريض إلى أفضل وضع صحي ممكن بأدوات أو مهارات علاجية بسيطة إلى وقت وصول المساعدة الطبية الكاملة.

وقد تضمنت المحاضرة التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها في حال وقوع الحوادث بالإضافة إلى الشرح والتطبيق العملي لتوضيح آلية تطبيق الإسعافات الأولية في مختلف المواقف. وشهدت المحاضرة حضوراً وتفاعلا كبيرا من قبل كوادر الهيئة الذين أبدو اهتمامهم بالمحاضرة التي تسهم في رفع مستوى الوعي حول أهمية الإسعافات الأولية وتكسبهم الخبرة الكافية للمساعدة عند وقوع الحوادث.

