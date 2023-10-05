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«الطبية» حصدت مقاعد «الطب» بـ 486 صوتاً


حافظت القائمة الطبية على مقاعد الهيئة الإدارية في انتخابات جمعية كلية الطب بجامعة الكويت للعام النقابي 2023-2024، وذلك بـ 486 صوتا، وتلتها القائمة الأكاديمية بـ 405 أصوات. من جهة أخرى وقع مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري، مع وزير الصحة د. أحمد العوضي، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب الميداني للطلبة من كلية العلوم الحياتية، وتبادل الخبرات الفنية والبحثية وتوظيف الخبرات الأكاديمية عملياً، لخدمة الطرفين بما يتوافق مع الضوابط المنظمة للعملية لتحقيق التميز الأكاديمي وضمان جودة المخرجات.


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