الخطوات المستقبلية

وطن النهار

بدأ العديد من الحكومات والشركات وممثلي العمال، كالنقابات مثلاً، في معالجة بعض هذه المشاكل ولكن طرقهم في العلاج متباينة. وهذا يؤدي إلى عدم اليقين لجميع الأطراف.

ولأن منصات العمل الرقمية تعمل في بلدان متعددة، فإن هناك حاجة إلى حوار وتنسيق دولي بشأن السياسات لضمان اليقين في مجال اللوائح والأنظمة وتطبيق معايير العمل الدولية، كما يقول التقرير.

وهو يدعو إلى حوار اجتماعي عالمي وتعاون تنظيمي بين منصات العمل الرقمية والعمال والحكومات، وهذا من شأنه مع مرور الوقت أن يؤدي إلى نهج أكثر فعالية واتساقاً نحو تحقيق عدد من الأهداف لضمان ما يلي:

? تصنيف حالة التوظيف للعمال بشكل دقيق ووفقاً لأنظمة التصنيف الوطنية

? تطبيق الشفافية والمساءلة على عمل الخوارزميات للعاملين والشركات.

? تمكين عمال المنصات العاملين لحسابهم من التمتع بالحق في المفاوضة الجماعية

? تمكين جميع العاملين، بمن فيهم عمال المنصات، من الحصول على منافع الضمان الاجتماعي المناسبة، من خلال توسيع وتعديل السياسات والأطر القانونية عند الضرورة.

? تمكين عمال المنصات من الوصول إلى محاكم البلد الذي يتواجدون فيه إذا اختاروا ذلك.

