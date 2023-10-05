الاخيرة

فكرة هذا المقال كتبتها مرات عدة وقدمتها إلى رؤساء وزراء سابقين عديدين ولكن إلى الآن لم يتم تبنيها.

ولأنني أعلم أن تبنيها سيؤدي إلى تحقيق فرق كبير بين الوضع الحالي للخدمات في المحافظات ووضع خدمات المحافظات بعد تبني الفكرة.

هذه الفكرة ليست جديدة ولا تمثل اختراعاً جديداً فالعالم يطبق نظام المحافظات واستقلاليتها في كل الجوانب الداخلة في نطاق كل محافظة.

كم هو محزن عندما تريد مثلا جمعية مشرف أن تبني دورات مياه وخدماتها على طريق الممشى الرياضي لمرتادي الممشى من الرجال والنساء ويتوقف هذا المشروع بسبب الروتين والبيروقراطية في بلدية الكويت المركزية، وغيرها من مشاريع خدمية تقدمها الجمعيات التعاونية أو الأشخاص أصحاب الأفكار الإبداعية لمناطقهم فتتعطل بسبب تلك البيروقراطية.

بل الأكثر سوءا هو الميزانية الكبيرة التي تقدر بمئات الملايين التي تخصص للخدمات والصيانة سواء للطرق والزراعة والصيانة يتم دفعها للمقاولين ولكن لا ينفذ منها شيء بسبب إهمال المراقبة والمتابعة وضياع المسؤولية والفساد.

المشكلة ليست في الأموال والميزانية بل هي تخصص في كل ميزانية وتدفع على شكل عقود ومناقصات، المشكلة في التنفيذ والمتابعة والجودة والابداع في الأداء.

الفكرة تقوم على إعادة التقسيم الإداري للدولة من خمس محافظات إلى عشر، وإصدار قانون جديد للمحافظات يتشكل من خلاله مجلس المحافظات من المحافظ ومدير أمن المحافظة ومدير بلدية المحافظة ومدير المنطقة التعليمية للمحافظة وممثلين عن الجمعيات التعاونية التي تقع في النطاق الجغرافي للمحافظة.

تحول لميزانية المحافظة ميزانية الصيانة لكل الخدمات التي تقع في المحافظة من مبان وطرق وزراعة وغيرها من مرافق، كما يحق للمحافظة القيام بالتطوير وتحقيق الابداع والتميز في المشاريع التي تحتاجها المحافظة دون حاجة للرجوع الى الجهات المركزية في الدولة.

تقام سنويا مسابقة على مستوى المحافظات العشر تحت شعار (محافظتي الأجمل) يتم ترتيب مستوى المحافظات على حسب جودة الخدمات وتطورها والابداع وقلة المخالفات وغيرها من نقاط يتم تحديدها سلفا لكي يتم الاسترشاد بها في تطوير المحافظة والحفاظ على جمالها وجودة ما تقدمه من خدمات.

وهي منافسة أو مسابقة تحفز مجلس المحافظة وقاطنيها من مواطنين ومقيمين في التعاون من أجل ابراز جمال وتطور المحافظة والحفاظ على الممتلكات والامتناع عن المخالفات.

