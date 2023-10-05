التفاوض الجماعي والتفاوض الفردي!

الاخيرة

رغم توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978، والاتفاق على الانسحاب من كامل سيناء، إلا أن خلافاً حدث بين الطرفين بسبب العلامة الحدودية رقم 91 وعدم وضوحها، مما خلق إشكالاً على أرض لا تزيد مساحتها على كيلومتر واحد، حينها شكَّل الرئيس مبارك «اللجنة القومية لطابا» مكونة من 24 خبيراً قانونياً وعلماء جغرافيا وتاريخ ودبلوماسيين وعسكريين، كما استعان بخبرات أجنبية من فرنسا وسويسرا وبريطانيا، ورغم ذلك احتاج الأمر لـ 8 سنوات ليصدر قرار من لجنة التحكيم الدولي بأحقية مصر في الأرض، وكان جميلاً أن تتضمن معاهدة كامب ديفيد بنداً يلزم الطرفين للجوء للتحكيم الدولي عند الاختلاف وهذا ما يجب أن تنص عليه جميع اتفاقيات الكويت الحدودية كوننا الطرف الأضعف.

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منذ قرن من الزمن تلجأ الكويت لتوكيل أفراد لتمثيلها في عمليات التفاوض بدلاً من تشكيل لجان وفرق من أفضل العقول ومن تخصصات مختلفة للتفاوض باسمنا، أول إشكال المفاوض الفرد أن قدرته الأحادية لا تقارن بقدرات لجان الطرف الآخر، إضافة إلى أن الفرد يخشى أمام ضغط الفريق الخصم إن رفض مطالبهم يعني فشل المباحثات ويصبح مسؤولاً عن هذا الفشل فيضطر لتقديم تنازلات ما كانت ستتم لو كان المفاوض فريقاً وليس فرداً.

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آخر محطة:

1 - تعلماً من دروس الماضي، المرجو تشكيل لجنة دائمة شديدة الكفاءة والتخصص تضم أفضل العقول والمفاوضين الكويتيين والعرب والأجانب، وأن نتوقف عن توكيل أفراد لتمثيلنا.

2 - كما نرجو إعداد مفاوضين مدربين محترفين للتفاوض مع أي إرهابيين يقومون باحتجاز رهائن أو ركاب، فقد اعتاد كبار المسؤولين أن يتولوا تلك العملية التخصصية دون إعداد مسبق مما يؤدي كما حدث في السابق إلى... نتائج معاكسة!

