المناطيد تُحلّق في سماء العلا على مدار العام

الاخيرة

أعلنت «لحظات العلا» السعودية إطلاق رحلات المناطيد الهوائية في العلا على مدار العام من خلال تجربة «البالون البطل»، حيث توفر التجربة المثيرة إضافة جديدة للسياحة في المنطقة وتقدم تجارب استثنائية للزوار في سماء العلا.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، تتيح الرحلات التي انطلقت مع بداية هذا الشهر، للضيوف الانطلاق بتجربة لا مثيل لها مع شروق الشمس، على ارتفاع أربعة آلاف قدم فوق وديان العلا وواحاتها الخضراء ومواقع الآثار الفريدة، فضلا عن الاستمتاع بمعلومات وقصص عن تاريخ وحضارة المنطقة التي تعود إلى الآلاف من السنين، يقدّمها طاقم الرحلة من ذوي الخبرة في مجال التحليق بالمناطيد في مختلف الوجهات حول العالم، بما يوفر تجربة فريدة وفاخرة وآمنة في الوقت نفسه.

