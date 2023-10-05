الأمير تلقى دعوة للمشاركة في «قمة حوار التعاون الآسيوي»

وطن النهار

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة ليسوتو وشعبها كل التقدم والازدهار.

وتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر للمشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بعنوان «الدبلوماسية الرياضية» والمزمع عقدها خلال الفترة من 18 - 19 أكتوبر 2023 بالعاصمة الدوحة.

وقد قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود. حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الاميري الشيخ خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.

