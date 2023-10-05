السفير الألماني: تأشيرة الكويتيين تصل إلى 5 سنوات

وطن النهار

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أعرب السفير الالماني لدى البلاد هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس عن سعادته بالاحتفال بيوم اتحاد الالمانيتين.

وقال في تصريح لـ«النهار» على هامش الاحتفال الذي اقامه اول من امس، بمشاركة نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الاحمد قال إنه لأمر جيد أن نرى الكثير من الكويتيين والألمان، وشركائنا من السفارات الأخرى وجميع الأصدقاء يشاركوننا في هذا اليوم.

واضاف: فخور باحتفالنا ايضا بمرور 60 عاما على اقامة علاقتنا الدبلوماسية، لافتا الى ان الاحتفالات ستكون باقامة حفلات موسيقية وورش العمل، وحلقات نقاشية تستضيفها وتنظمها السفارة الألمانية كما ستقام في أماكن مهمة جدا بالكويت كمركز أحمد الجابر الثقافي. وعن تطبيق بلاده للقرار الاوروبي بتقديم تسهيلات للكويتيين ومنحهم تأشيرة طويلة الامد تصل الى 5 سنوات اجاب: بالفعل بدأ بلدنا هذا القرار منذ 10 ايام مضت ونحن الان بصدد تطبيقه.

واضاف ان تفعيل هذا القرار من شأنه ان يخفف الضغط على طلب التأشيرات كما يسمح للمواطنين الكويتيين بالسفر سواء الى المانيا او دول اوروبية في اي وقت وبالتالي فان عنصر الخوف من عدم الحصول على التأشيرة في موعدها قد أزيل.

وتابع كلامه بامكان اي مواطن كويتي الحصول على تأشيرة الشنغن لمدة 5 سنوات طالما أن جواز السفر ساري المفعول.

ولم يقدم السفير الالماني اي رقم لاعداد التأشيرات التي تم اصدارها منذ تطبيق القرار واكتفى بالرد لا يمكنني ان اعطي الارقام بالتحديد وعلينا ان ننتظر حتى نهاية العام، معربا عن ثقته بأن العدد سيرتفع الى ان يصل الى ما قبل جائحة كورونا وربما اكثر. ودعا الكويتيين الى تقديم طلبات الحصول على تأشيرة طويلة الامد في وقت مبكر.

واوضح ان عدد التأشيرات التي تم اصدارها بعد الجائحة تصل لأكثر من 35 ألفاً في حين كانت السفارة تصدر 50 ألف تأشيرة قبل كورونا، مؤكدا انهم يسعون للوصول الى مستويات ما قبل كورونا.

وعن رأيه في مشاركة العديد من الشركات الالمانية في الاحتفال قال: انا سعيد جدا بوجود رعاة من الشركات التي تحمل العلامات التجارية الألمانية، مشيرا الى ان التعاون التجاري بين البلدين يعود لعقود طويلة ولفت في الوقت ذاته الى ان هذا التعاون نما بشكل ملحوظ خلال الـ 60 سنة الماضية.

واوضح ان هذا النمو للتعاون التجاري بين البلدين الصديقين عامل اساسي وجيد جدا لتطوير علاقات البلدين وقاعدة اساسية لتطوير التعاون في هذا المجال ويفسر اهتمام الكويتيين بالعلامات التجارية الالمانية، مؤكدا ان السفارة على استعداد لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الكويتيين.

وعن خطواته التالية بعد مرور عام على تواجده في الكويت، قال: نريد إقامة شراكتنا الاستراتيجية فيما بيننا، وأضاف نحن بصدد التحضير واعداد وثيقة لهذا الغرض.

واوضح ان بلاده ترحب بالكويتيين الراغبين في زيارتها، منوها الى ان الثقافة والزيارات تقرب الشعبين الصديقين كما دعا الى ضرورة الاطلاع على المعلومات التي تخص ألمانيا وتحدد المناطق السياحية فيها، واكد ضرورة الاستثمار في الشباب.

ولفت الى انه بالامكان مشاركة بعض الجامعات الالمانية في الاحتفالات التي نسقت بمناسبة مرور 60 عاما على اقامة العلاقات بين البلدين، مشيرا الى ان المانيا لديها افضل الجامعات وانها تستثمر في شبابها.

وقال بمناسبة اليوم الوطني الألماني، أتقدم بأحر التهاني إلى الجالية الألمانية في الكويت، وإلى القيادة والحكومة الكويتية، بل وإلى جميع شعب الكويت، الذين أعربوا عن كرم ضيافتهم لنا.

واضاف لقد أصبح يوم الوحدة الألمانية عيدنا الوطني باعتباره الحدث الأكثر أهمية في تاريخنا الحديث الذي شكل ألمانيا الحديثة بشكل لا مثيل له، فبعد عقود من الانفصال المؤلم، تم توحيد الشرق والغرب أخيرا - وبسلام- تحت راية واحدة منهية بذلك فصلاً مظلماً من تاريخ ما بعد الحرب، دون إطلاق رصاصة واحدة. وزاد أصبحت معجزة إعادة التوحيد السلمي ممكنة لأنها حظيت بدعم جيراننا في أوروبا الشرقية وحلفاء ألمانيا الغربيين. ونحن لا نزال ممتنين لهذا حتى يومنا هذا، علاوة على ذلك، فإن الثالث من أكتوبر يرمز أيضاً إلى حقبة جديدة في علاقاتنا الدولية.

