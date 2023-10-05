فيصل الحمود: دعم المهارات الشبابية والإبداع

وطن النهار

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أمس في مكتبه مستشار الابداع الشبابي الدكتورة عبير عيسى العميري حيث تناول اللقاء الحديث حول الشباب وابداعاتهم والطرق الصحيحة لتوجيه مهاراتهم.

وأشاد الحمود بالشباب وأهمية دعم المهارات الشبابية والابداع والذي يعد ثمرة لمستقبل مليء بالنجاحات المختلفة في جميع المجالات والميادين.

ومن جانبها، شكرت الدكتورة الشيخ فيصل، على تشجيعه الدائم للشباب وحرصه على استثمار الطاقات الشبابية لبناء رأسمال بشري قادر على التنافس في المسابقات والمحافل العالمية ورفع علم الكويت خفاقا وتكون له بصماته الواضحة، لا سيما وبابه مفتوح أمام كل من اجتهد وعمل وابدع وتألق.

