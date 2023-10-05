الكويت شاركت في اجتماع أممي للشؤون الاجتماعية والإنسانية

وطن النهار

قالت الكويت إن «المرأة الكويتية أدت أدوارا مهمة في بناء الدولة الحديثة ونهضة المجتمع باعتبارها عنصرا محوريا في التنمية»، مؤكدة أن رؤيتها المستقبلية لا يمكن أن تتحقق من دون المشاركة الفعالة والأساسية للمرأة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا مساء أول من أمس الثلاثاء أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الملا «اطلعنا على تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقدمة في إطار بند النهوض بالمرأة وما تضمنته من بيانات وإحصائيات تعكس الجهود لإدماج قضاياها في جميع أعمال المنظمة وتنفيذ التدابير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين».

