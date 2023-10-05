هيئة مستقلة لـ«العلاج بالخارج»

الأولى

تقدم النائب د. مبارك الطشة امس باستجواب إلى وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز يتضمن أربعة محاور.

ويتعلق المحور الأول بإنجاز وصيانة الطرق وتعطل المشاريع فيما تناول المحور الثاني وفق النائب شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.

وشمل المحور الثالث من الاستجواب تناول ما اعتبره تراخاً وتهاوناً في تحصيل مبالغ غرامات التأخير المستحقة على المقاولين في المناقصات والعقود أما المحور الرابع فتناول وفق قول النائب التجاوز الصريح على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.

من جهة أخرى، قدم النائب جراح الفوزان اقتراحا بقانون لإنشاء هيئة للعلاج بالخارج، يناط بها مهمة وضع برامج وخطط إدارة ملف العلاج بالخارج، وإقرار مشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، والعمل على تقليل الاعتماد على العلاج بالخارج تدريجياً من خلال رفع التوصيات التي تؤدي إلى تطوير المنظومة الصحية ومواكبتها التطورات الدولية. في شأن آخر، حذر النائب محمد المطير من اقحام المحسوبيات في نتائج القبول في النيابة التي سيعلن عنها في قادم الأيام، مشددا على وجوب اعتماد تطبيق المعايير الفنية والإدارية، دون النظر إلى أي معيار يتم من خلاله تأصيل المحسوبية.

