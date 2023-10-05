الكويت تنتج 3.2 ملايين برميل في 2024

الأولى

ثبتت مجمعة «أوبك+» سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وقالت إنها ستواصل تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، مؤكدة استعداد دول المجموعة للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت.

وأعادت التأكيد على التزام الدول الأعضاء في المجموعة بقرار خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام المقبل حسب المتفق عليه في الرابع من يونيو، وحثت جميع الدول على تحقيق الامتثال الكامل والالتزام بآلية التعويض.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، رئيس الوفد المشارك في الاجتماع الخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج ان السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب، وأن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأشاد بالقرار الذي اتخذته السعودية وروسيا في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك الي نهاية 2023. وشدد البراك على أن الكويت ملتزمة بقرارات خفض الإنتاج إضافة الى الخفض الطوعي، وانها مستمرة في التوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل الى 3.2 ملايين برميل يوميا خلال عام 2024. وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية اعلن، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده حتى نهاية شهر ديسمبر، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

