انتخابات الإمارات.. تصويت «عن بُعد»

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أبوظبي - الوكالات: انطلقت في الإمارات، صباح أمس عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر يومين...(طالع ص 16).

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت سيكون هجيناً، عبر التصويت عن بُعد سواء من داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيق الذكي شارك للإمارات أو من خلال التصويت الإلكتروني في 9 مراكز انتخابية.

ووفق صحيفة البيان المحلية أشارت اللجنة إلى أن التصويت عن بُعد سيكون متاحاً على مدار 24 ساعة، حتى الساعة الثامنة من مساء يوم السبت المقبل، في حين ستكون المدة الزمنية للتصويت المبكر في مراكز الانتخاب التسعة المعتمدة، من الساعة الـ9 صباحاً إلى الساعة الـ6 مساءً من كل يوم.

وتم في صباح اليوم الأول للتصويت المبكر في مقر المركز الانتخابي بمركز أبوظبي للطاقة فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين؛ للتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من الأصوات، التزاماً بمبادئ الشفافية والدقة. والمجلس الوطني الاتحادي هو السلطة التشريعية في الإمارات، ويعتبر السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

