المغرب بعد قطر يستضيف مونديال 2030

الأولى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعبر بيان رسمي أمس، إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

وفي نفس البيان، أعلن الفيفا 3 مباريات من النسخة المرتقبة في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

وجاء قرار الفيفا باختيار الـ3 دول اللاتينية، احتفالا بمرور 100 سنة بالتمام والكمال على انطلاقة أول نسخة مونديالية في التاريخ، والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930. وبحسب محطة «الرياضية» المغربية، فقد أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن اللجنة التنفيذية بالفيفا وافقت بالإجماع على ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030. وللمرة الثانية ستُقام نهائيات كأس العالم في بلد عربي، بعد نسخة قطر 2022 التي حققت نجاحات هائلة وخطفت الأنظار، وانتهت بتتويج المنتخب الأرجنتيني باللقب.

في المقابل، تحتضن القارة السمراء البطولة للمرة الثانية أيضا، بعد نسخة جنوب أفريقيا 2010، التي انتهت باعتلاء منتخب إسبانيا منصة التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، والأخيرة حتى الآن. وتعود نهائيات كأس العالم إلى قارة أميركا الجنوبية، لأول مرة منذ نسخة البرازيل 2014، التي شهدت سقوطا مدويا لأصحاب الأرض، قبل أن يتوج منتخب ألمانيا باللقب. كما وجه الفيفا الدعوة للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأوقيانوسيا لتجهيز عروضها لاستضافة كأس العالم 2034.

إلى ذلك أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم نية المملكة العربية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

وقال سمو ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ان رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.