تأشيرة مصرية للكويتيين لمدة 5 سنوات

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أكد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت استعداد السفارة لاستقبال المواطنين المصريين المتواجدين في الكويت للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل للمصريين بالخارج.

وحث خلال مؤتمر صحافي امس بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انطلاق السباق الرئاسي، المصريين على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات المقبلة.

وأشاد بإقبال المواطنين المصريين على اصدار نماذج التأييد الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشددا على أن هذه هي الخطوة الاولى نحو المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وأشار السفير الى أن هناك تواصلا مستمرا مع السلطات الكويتية لتنسيق مقر انتخابي يستوعب أعداد المصريين الذين يحق لهم التصويت.

من جهتها، أعلنت القنصل المصري السفيرة هبة زكي أن الشؤون القنصلية المصرية استحدثت تأشيرة جديدة للكويتيين صالحة لمدة خمس سنوات دون حد أقصى للدخول وتسمح بثلاثة أشهر للاقامة المتواصلة في السفرة الواحدة.

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير المصري أسامة شلتوت إن الهدف الاساسي من وراء تلك الخدمة هو التيسير على الكويتيين الراغبين في زيارة مصر لعدة مرات دون الحاجة لأخذ التأشيرة في كل مرة، موضحة أن قيمة التأشيرة الجديدة تبلغ 250 دينارا.