هويّات خاصّة للمتقاعدين للاستفادة من خصومات «ذخر»

الأولى

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيّة عن الإطلاق التجريبيّ لبرنامج «ذخر» لخصومات المتقاعدين.

وقالت ان البرنامج يوفّر عروضًا وخصوماتٍ عديدة يستفيد منها المتقاعدون بالتعاون مع مختلف الجهات والشّركات، ويأتي إيمانًا منا بأهمية فئة المتقاعدين في المجتمع، وتقديرًا لما بذلوه طوال سنين عملهم في خدمة الوطن، وتخفيفًا من تكاليف المعيشة ومتطلباتها الأساسيّة والكماليّة. وبينت أنها تتعاون مع العديد من الجهات والشركات الكبرى، كشركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة الخطوط الجوية السعودية، وبنك الكويت الوطنيّ، بالإضافة إلى شركة أوريدو للاتصالات، وشركة stc للاتصالات، وشركة تعبئة مياه الرّوضتين وذلك لتقديم عروض مميّزة يستفيد منها المتقاعدون، لافتة إلى أنها لا تزال على تواصل مع المزيد من الشّركات لتوفير أكبر قدر ممكن من الخصومات دوريًّا.

وأوضحت المؤسسة أنه لتسهيل الاستفادة من العروض والخصومات المقدمة عبر البرنامج، أعدت بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية هويات خاصة للمتقاعدين من خلال تطبيق (هويتي) يستطيعون عن طريقها الحصول على جميع الخصومات والعروض المتوافرة في البرنامج،