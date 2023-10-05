سابقة تاريخية.. «النواب» الأميركي يعزل رئيسه

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واشنطن - الوكالات: عزل مجلس النواب الأميركي رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري فيما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الى انتخاب رئيس جديد للمجلس سريعاً... (طالع ص 17).

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً». وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديموقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديموقراطية لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي

وجرى التصويت بناء على مذكّرة قدّمها الإثنين النائب عن فلوريدا مات غايتس الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترامب لعزل رئيس مجلس النواب.

من جانبه، دعا الرئيس جو بايدن إلى المسارعة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار «نظراً إلى أنّ التحدّيات الملحّة التي تواجه بلدنا لا تنتظر يأمل (الرئيس) بأن ينتخب مجلس النواب رئيساً له سريعاً». ورفض الديموقراطيون إنقاذ رئيس مجلس النواب الذي يتّهمونه بالتراجع عن اتفاقات أبرمها مع إدارة بايدن.

وسيجتمع الجمهوريون الثلاثاء المقبل للاتفاق على مرشّح جديد على أن يتمّ التصويت لانتخابه في اليوم التالي.