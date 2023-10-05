عبداللهيان: إلغاء مباراة لا يؤثر على العلاقات مع السعودية

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس أن إلغاء مباراة في كرة القدم هذا الأسبوع بين نادٍ إيراني وضيفه السعودي لن يؤثر على العلاقات التي استؤنفت هذا العام بين البلدين.

وألغيت مباراة سباهان الإيراني وضيفه الاتحاد السعودي التي كانت مقررة الإثنين في أصفهان ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا «بسبب ظروف غير متوقعة»، حسب ما أعلن الاتحاد القاري.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية «إرنا» عن أمير عبداللهيان قوله: «كنت على اتصال مع وزير الخارجية السعودي «فيصل بن فرحان» أثناء أحداث المباراة هذه»، مؤكدا أن «العلاقات بين طهران والرياض تمضي قدما، ويجب ألا نسمح بأن تصبح الرياضة أداة سياسية بين يدي أي من الطرفين».

ودعا الوزير الإيراني الاتحاد الآسيوي للتعامل مع المباراة «من الناحية الفنية»، مشيرا الى أن طهران والرياض اتفقتا على تحديد موعد جديد لها.

واستضافت إيران في 19 سبتمبر أول فريق سعودي على أراضيها منذ سبعة أعوام، حين فاز النصر السعودي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على مضيفه برسيبوليس بنتيجة 2-0.

ولم يحل إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان في إقامة مباراة أخرى كانت مقررة ليل الثلاثاء على ملعب آزادي في طهران ضمن دوري أبطال آسيا كذلك، وانتهت بفوز الهلال السعودي ونجمه البرازيلي نيمار على مضيفه نساجي مازندران 3-0.