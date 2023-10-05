الخميس 05 أكتوبر 2023 ,21 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5009
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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الرئيسية
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
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