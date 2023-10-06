مناقشات كويتية - أوروبية حول الاستثمارات والأمن الإقليمي

وطن النهار

وصل المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو الى الكويت في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر الصباح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر.

وتعد هذه أول زيارة لمايو الى الكويت منذ تعيينه كأول ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

وفي تصريح له أثناء وصوله للكويت قال دي مايو: « أتطلع لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع مع المسؤولين الكويتيين بما في ذلك الأمن الإقليمي والطاقة والتغير المناخي والتحول الأخضر والرقمي والتجارة والاستثمار والأبحاث والتعليم بالاضافة الى تمكين المرأة والشباب.

واضاف: سعيد بإن زيارتي للكويت تأتي قبل أيام قليلة من الاجتماع الوزاري الأوروبي-الخليجي السابع والعشرين في سلطنة عمان حيث يعتبر هذا الاجتماع حدثا مهما من أجل تطبيق شراكتنا الاستراتيجية، لافتاً الى ان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حريصون على أن تكون لديهم شراكة حقيقية مع منطقة الخليج مبنية على أساس الحوار والاحترام والنتائج».

ومن جانبها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى دولة الكويت آن كويستينن في تعليقها على الزيارة: «ان زيارة المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج للكويت تعكس العلاقات المتنامية للاتحاد الأوروبي مع الكويت ورغبتنا الخالصة في البناء على هذه الشراكة القوية. سوف يبقى الاتحاد الأوروبي صديقا وثيقا وموثوقا للكويت.

واضافت: ان قيام الاتحاد الأوروبي بتعيين مبعوث خاص لمنطقة الخليج يظهر أن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز علاقاته مع دول الخليج بما في ذلك الكويت. إن من الجدير ذكره أن التسهيل الأخير في إجراءات السفر للكويتيين الراغبين في زيارة دول الشنغن سوف يعزز من التواصل والتفاهم المشترك بين الشعوب في كل من الكويت والاتحاد الأوروبي».

