loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

السعدون استقبل وفداً أوروبياً


استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في مكتبه أمس الخميس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو والوفد المرافق له.
وضم الوفد كلا من رئيس مكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج فلورين نيتا والسفيرة المعينة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينن ورئيس قسم الصحافة والإعلام السياسي في وفد الاتحاد الأوروبي لدى الكويت جيديمناس فارانافيشيوس والسكرتيرة الأولى والمسؤولة السياسية في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت إيرينا جوساسينكو والمسؤول الصحافي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت رامون سانز فوينتي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة