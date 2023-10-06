عميد السلك الدبلوماسي احتفى بالسفراء المغادرين والقادمين

وطن النهار

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أقام عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد د. زبيد الله زبيدوف حفل وداع لسفيري اليونان والمكسيك بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى البلاد.

واشاد زبيدوف بما قام به السفيران من جهود لتطوير علاقة بلديهما بالكويت.

ورحب زبيدوف بالسفراء الجدد، الجزائري والايراني وسفيرة الاتحاد الاوروبي وتايلند وبلجيكا والاردن وتمنى لهم التوفق، موضحا في الوقت ذاته ان السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكويت يلاقي كل الدعم من قبل المسؤولين الكويتيين، ومشيرا الى ان جميع الابواب مفتوحة امام اعضاء السلك الدبوماسي المعتمد لدى البلاد لتسهيل مهماهم هنا بالكويت.

ومن جانبه، اشاد السفير المكسيكي لدى البلاد ميغيل آنخيل إيسيدرو، بفترة عمله بالكويت والتي تجاوزت (10 سنوات)، مشيرا الى ان الكويت كانت من اهم المحطات التي عمل بها.

وقال: عملت خلال العشر سنوات الماضية على تطوير العلاقات بين الشعبين المكسيكي والكويتي، لافتا الى ان العلاقات بين البلدين تميزت على الدوام بأواصر الصداقة وحسن التعاون، مشيرا إلى ان الكويت مثال يحتذى في الاستقرار والنمو الاقتصادي، معربا عن أمله ان تظل الكويت واحة للسلام والرفاهية في المنطقة.

وعن مهمته الجديدة، قال: عينت قنصلا عاما لبلدي بدرجة سفير في شنغهاي، لافتا الى ان علاقة بلده بالصين جيدة جدا وان مهمته ستركز على تطوير التعاون التجاري في اهم مدينة صينية وجلب الشركات لتنمية الاستثمارات بين البلدين الصديقين.

ومن جانبه اعرب سفير اليونان لدى البلاد كونستانتينوس بيبيريجوس عن حزنه لانتهاء مهمته بالكويت، مؤكدا ان الكويت بلد مضياف ورائع، وقال الكويت تبقى اهم محطة عملت بها حيث شكلت صداقات كثيرة واستقبلت بديوانيات الكويتيين وعملت كأني فرد من هذا الشعب العظيم.

واضاف: لن أنسى دعم زملائي جميعا وعلى رأسهم عميد السلك الدبلوماسي وحضورهم في هذه المناسبة دليل على علاقاتهم الجيدة معنا.

