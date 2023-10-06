الطموح السعودي.. مونديالي في 2034

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حظيت رغبة المملكة العربية السعودية بالترشح لاستضافة كأس العالم 2034 بتأييد ودعم كبيرين على المستوى الخليجي والعربي والعالمي، وأبدت دول ومنظمات عدة ترحيبها بنية المملكة الترشح لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير للمرة الثانية في منطقة الخليج العربي بعد النجاح الباهر الذي حققته قطر في استضافة النسخة الأخيرة 2022.

وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت برغبة السعودية في الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.

وأكدت الوزارة في بيان لها تأييد الكويت التام لمساعي السعودية وجهودها لاحتضان هذه البطولة التي تعكس ما توصلت إليه المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من نهضة شاملة تمكنها من تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية الدولية.

ورحبت قطر والبحرين بإعلان السعودية اعتزامها الترشح لاستضافة المونديال، معربتين عن الأمل في أن تتوج المساعي السعودية بالفوز بحق استضافة الحدث الكروي العالمي الكبير.

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بنية السعودية الترشح لاستضافة المونديال.

وقال البديوي في بيان إن «هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية».

وأعلن رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين وأعضاء مجلس الادارة عن دعمهم ومساندتهم لنية للسعودية تقديم ملف ترشيح الاستضافة. وقال الشاهين في بيان صحافي إن الاتحاد الكويتي سيكون من أشد الداعمين للملف السعودي الذي يمثل الكرة الآسيوية والعربية والخليجية على وجه الخصوص.

وأضاف ان المملكة حققت نجاحات كبيره في استضافة الاحداث الرياضية المختلفة كما انها تملك القدرة على تقديم نسخة استثنائية لكأس العالم وتبهر الجماهير الرياضية، مشيرا الى أن المملكة لديها الرؤية والطموح وتملك امكانيات كبيرة وستكون قادرة على الفوز بشرف تنظيم كأس العالم. بدوره، أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعم الاتحاد الكامل لنية السعودية في تقديم ملف ترشيح من أجل استضافة نسخة عام 2034 من المونديال.

وقال بن إبراهيم: «سوف تستضيف السعودية كأس آسيا في عام 2027، وهذه ستكون سابقة تاريخية بالنسبة لهم، ونحن لدينا ثقة كاملة في أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيقوم بتنظيم نسخة استثنائية لكأس آسيا، وتستمر هذه الثقة في تنظيم نسخة لا تنسى لكأس العالم، من خلال منح فرصة رائعة للجماهير من مختلف أرجاء العالم لمعايشة احتفال فريد من نوعه ورائع بهذه اللعبة الجميلة».

من جهته، دعم رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرغبة السعودية في استضافة هذا الحدث العالمي.

أكد بن خليفة دعم الاتحاد الخليجي لكرة القدم للمملكة في استضافة المونديال، قائلاً: «إننا على ثقة بأن الملف السعودي سيكون قادراً على تلبية جميع متطلبات الاستضافة ونحن سنقف معهم وداعمون لهم».