8 أولويات حكومية.. غير كافية

الأولى

قال مقرر لجنة الأولويات النائب حمد المدلج لـ النهار ان اجتماع اللجنة امس مع عدد من الوزراء يعتبر مجرد بدايات تنسيقية حول جدولة الأولويات على جدول أعمال مجلس الأمة.

وبين المدلج ان الوزراء الذين حضروا الاجتماع افصحوا عن 8 اولويات شبه جاهزة للحكومة بعضها قرارات واخرى قوانين، وقالوا ان الحكومة على استعداد لاقرارها بالتزامن مع دور الانعقاد المقبل.

وزاد ان ما يبعث ببعض الأمل ان هناك اولويات مجمعا عليها نيابيا كزيادة الرواتب وما في حكمها وزيادة معاشات المتقاعدين، لافتا الى ان هذه مجرد مقدمة وان الحكومة ستأتي بأولويات أخرى حالما تكون جاهزة مثل قانون الإعلام الشامل.

واستدرك المدلج بقوله ان الأولويات الحكومية حتى الان ليست كافية اذا ما قورنت بطموحات النواب والمجلس.

من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة الموارد البشرية فارس العتيبي انه تم التصويت بالموافقة على اقتراح بقانون الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل وخارج الكويت وكذلك تسوية اوضاع الدارسين من الموظفين من عام 2019.