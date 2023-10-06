الجمعة 06 أكتوبر 2023 ,22 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5010
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
دوليه
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
دوليه
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
نرجو عدم العودة إلى سياسة.. معاداة الأشقاء وصداقة الأعداء والرهان على الأحصنة.. الخاسرة!
دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
مناقشات كويتية - أوروبية حول الاستثمارات والأمن الإقليمي
وزير المالية: تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للشباب
54 ألف حالة احتيال «بنكية»
عواصف عاتية تضرب آسيا.. سيول تغرق الهند والفلبين
8 أولويات حكومية.. غير كافية
وزير الدفاع: تحقيق أقصى درجات الاستعداد لحفظ أمن وسلامة مياهنا الإقليمية
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة