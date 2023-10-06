54 ألف حالة احتيال «بنكية»

الأولى

كشف بنك الكويت المركزي عن ان اجمالي عدد حالات الاحتيال على البطاقات المصرفية لدى البنوك المحلية بلغ 8,082 حالة خلال عام 2020 بينما بلغ 65,492 خلال عام 2021 ووصل الى 54,066 حالة خلال عام 2022.

وأكد خلال رده على سؤال للنائب مهند الساير وجهه لوزير المالية فهد الجارالله بشأن حماية عملاء البنوك من عمليات الاحتيال المالي ان البنك اطلق نظاما إلكترونيا خاصا بوحدة حماية العملاء، وذلك لتلقي الشكاوى والتظلمات ضد البنوك المحلية من خلال نموذج إلكتروني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص. وأضاف البنك انه قد تم الإعلان في فبراير 2020 عن الانتهاء من بناء الإطار الاستراتيجي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي في الكويت، الذي يهدف إلى وضع إطار متكامل للتعامل مع مخاطر الأمن السيبراني.

ولفت الى إعداد وتجهيز استراتيجية وخطة للأمن السيبراني للقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التحسين والتطوير المستمر ورفع مستوى النضج المؤسسي في مجال الأمن السيبراني، والى وضع دليل متطلبات ومعايير أمن المعلومات الواجب الالتزام بها من قبل البنوك المحلية.

وذكر أنه يتعين على البنوك المحلية تقديم خطة تقييم جاهزية القطاع المصرفي للتصدي للهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف الارتقاء بمستويات الحماية في مجال الأمن السيبراني للقطاع المصرفي.

واشار الى اهمية إدارة الأزمات المرتبطة بالهجمات السيبرانية في القطاع المصرفي وآلية تنفيذها وإدارتها، لرفع كفاءة الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وتعزيز مرونتها في الاستجابة للمخاطر السيبرانية.