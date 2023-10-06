78 قتيلاً في «هجوم مسيّرات» على كلية عسكرية بحمص

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دمشق- موسكو- الوكالات: قتل العشرات أمس في هجوم بمسيرات استهدف كلية عسكرية بعد انتهاء حفل تخرج ضباط في محافظة حمص وسط سورية اتهمت السلطات السورية «منظمات ارهابية» بالوقوف وراءه.

وأفاد التلفزيون الرسمي السوري، بأن الهجوم تسبب في سقوط عدد من القتلى العسكريين والمدنيين، فيما ذكرت وكالة روسية أن عددهم 78 على الأقل. وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع السورية إنه «إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة» وأوضحت أن الهجوم أسفر عن مقتل عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج.

وفي حين لم تعط وزارة الدفاع السورية عددا محددا، ذكرت وكالة «تاس» الروسية أن عدد قتلى الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية 78. وأوضحت وزارة الدفاع السورية ان «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض إن معلومات أفادت بحضور وزير الدفاع علي محمود عباس حفل التخرج، فيما لم يصدر أي تأكيد من مصدر رسمي. وأكدت مصادر المرصد الذي يعتبر الواجهة الإعلامية لجماعة «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن، مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابطا سوريا بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية.